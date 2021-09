PATRY, Denis



À Oka, le 16 septembre 2021, est décédé M. Denis Patry, époux de feu Yolande (St-Jacques) Patry.Cet homme de coeur, attachant, taquin et bienveillant pour tous, laisse dans le deuil, ses soeurs: Denise, Suzanne et Noëlla (Luc); de même que plusieurs belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Les funérailles seront célébrées à l'église L'Annonciation d'Oka, 181 rue des Anges, Oka, QC, J0N 1E0, le samedi 2 octobre 2021 à 11h. La célébration se fera selon les règles sanitaires en vigueur en raison de la situation.Au lieu de fleurs, prière de faire un don à l'Association pulmonaire du Québec.