GAGNÉ, Elisabeth, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie le 18 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Soeur Elisabeth Gagné, en religion Soeur M. Paul-de-Damas. Née à Valleyfield, elle était la fille de Thomas Gagné et de Joséphine Lalonde.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces ainsi que plusieurs personnes qui l'ont connue et qui ont eu recours à ses services comme pharmacienne.Elle sera exposée à la86 rue St-Charles estLongueuil, QC J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire le vendredi 1er octobre 2021 à 14h.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation sont de rigueur.