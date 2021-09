McGEE FONTAINE, Patricia



À l'hôpital Anna-Laberge, le 18 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Patricia McGee Fontaine. Elle est partie rejoindre son époux Ange-Albert Fontaine, sa fille Lise Fontaine ainsi que sa belle-soeur Florette Raymond.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel et Jean (Sylvie), ses petits-enfants Émilie et Patrick, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au:425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC, J5R 2K8le vendredi 1er octobre 2021 à partir de 11h. Les funérailles suivront à 14h à l'église La Nativité, 155 chemin St-Jean, La Prairie, QC, J5R 2J9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.