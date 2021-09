BRUNETTE, André



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. André Brunette, à La Prairie, le 7 septembre 2021, à l'âge de 72 ans, après un très long combat contre le cancer. Retraité du Journal de Montréal, il était l'époux bien-aimé de Mme Monique Mc Cann.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Suzanne et Lucie (Michel), son frère feu Fernand (Marielle), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous recevra au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 3 octobre entre 10h30 et 13h30, suivi de la cérémonie en chapelle en privé.En guise de témoignage, la famille vous invite à faire un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Anna Laberge.La famille tient à remercier tout le personnel du centre palliatif du centre Balmoral de La Prairie pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur dévouement.Les messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire