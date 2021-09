DESJARDINS, Nicole



Le 17 septembre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Nicole Desjardins, épouse de M. Pierre Bouvier, fille adoptive de feu Gloriette Gaboury et de feu Gérard Desjardins.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs Bouvier, ses neveux et nièce, cousins et cousines ainsi que son amie de longue date Marie-France Éthier.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780www.salondemers.com