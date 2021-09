MÉNARD, Gilles



À Rivière-Rouge, est décédé le 17 septembre 2021 à l'âge de 86 ans, M. Gilles Ménard.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn, Guylaine, Mario et Mikaelle, ses cinq petits-enfants et son arrière-petit-fils. Monsieur Ménard laisse également ses frères et soeurs: feu Léon, Jacques, Jean-Claude, Jacqueline, Solange et Viateur, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Veuillez noter qu'en raison des circonstances actuelles, le port du masque est obligatoire. Un recueillement, en présence des cendres, aura lieu le dimanche 3 octobre 2021 de 14 à 17h à la:473 RUE L'ANNONCIATION SUDRIVIÈRE-ROUGELa Coopérative funéraire Brunet de Rivière-Rouge à qui la direction des funérailles a été confiée offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.