CHARRON, Michel



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 17 août 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Michel Charron, demeurant à St-Lambert.Il est parti rejoindre son épouse Marlene Schumph, le mère de ses deux garçons.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves Charron (Nancy Allard) et Stéphane Charron (Vanna Seng); ses petits-enfants: Marilou Charron, Romain Charron et Vanessa Allard; ses arrière-petits-enfants: Nathan Michel, Emma-Rose Michel et Amélia Michel; ses soeurs et sa belle-soeur, ses neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 9 octobre de 13h à 16h, suivi de la célébration, au complexe funéraire:Ses cendres reposeront au Cimetière Catholique de Lachine auprès de Marlene et ses parents.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de Pompiers du Québec pour les grands brûlés.https://www.jedonneenligne.org/fondationdespompiers/DIM/