BRAZEAU, Jean-Guy



Subitement, à son domicile de Beauharnois, le 14 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Guy Brazeau, époux de feu Marielle Thibault.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Chantal Lussier), Alain (Hélène Grignon) ainsi que ses petits-enfants: Annie-Pier, Marie-Ève, Renée-Claude, Audrey-Anne et ses arrière-petits-enfants Hayden et Alexis.Il laisse également ses frères: Gérard (Georgette), Roland (Jacqueline), Réal (Claudette), Gilles (Jeanne), Robert (Magalie), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le vendredi 1er octobre 2021 à 15h en l'église St-Clément de Beauharnois. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h30. Il reposera au cimetière de la paroisse.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200