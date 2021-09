MIRON, Pierre



À Saint-Colomban, ce 20 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Miron, fils de feu Roméo Miron et feu Marie-Laure Desautels, époux de Suzanne Flamand Miron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrice et sa conjointe (sa belle-fille adorée) Caroline Blouin et sa famille, ses petits-enfants: sa grande fille Gabrielle, ses petits trésors Livia, Charlie, Juliette; sa soeur Lise (feu Bernard Touchette), leurs filles Isabelle, Karine Touchette ainsi que leur famille, feu son frère Richard (Josée et Jean-Patrick Miron), feu son beau-frère Luc Flamand (Monique Poulin), sa belle-soeur Chantal Flamand (Mario Clavel), son beau-frère Réal Flamand (Martine Mezza), son beau-frère Claude ainsi que ses neveux et nièces Kevin Clavel, Enrick et Axel Flamand, Joanie et Sabrina Flamand; sa grande amie Mado et ses enfants; parents et ami(e)s ainsi que la grande famille Québecor Média (Messageries Dynamiques).Nous désirons remercier tous les médecins de l'hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, Dre Maryse Charron son oncologue ainsi que tous les médecins et le personnel qui nous ont si bien accompagnés.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme serait apprécié.Tel qu'était son souhait, Pierre aura l'aquamation avec les services du Complexe Funéraire Le Sieur de Granby. Par la suite, une célébration religieuse se tiendra à la Chapelle de Saint-Colomban à une date ultérieure en présence