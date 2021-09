BERGERON, Jacques



À Montréal, le vendredi 10 septembre 2021, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Jacques Bergeron, époux de feu Olive Grégoire. Il était le frère de feu Fernand (feu Thérèse), feu Gérard (Jeanne), feu Suzanne et feu Jeannine.Il laisse dans le deuil ses fils Grégoire (Kim Zakaïb), Benoît (Chantal Proulx), Renaud (Isabelle Fontaine) et Beaudoin (Nathalie Lamothe) ses 13 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, sa soeur Monique, ses frères Gaston (feu Carmen) et Normand (Margo) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 9 octobre à 11h au:10120 rue d'Auteuil, Montréal, H3L 2K1La famille y sera présente dès 10h pour recevoir vos condoléances.