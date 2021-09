SALOIS, Gilles



À Longueuil, le 19 septembre, à l'âge de 72 ans, est décédé Gilles Salois, époux de feu Suzanne Proulx.Il laisse dans le deuil son frère André (France) et sa soeur Diane (Pierre), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 1er octobre 2021, de 9h à 11h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tél: (450) 463-1900Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.