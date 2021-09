BÉLANGER, Réjean



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Réjean Bélanger de Terrebonne.Il nous a quittés, entouré des siens, le 23 août dernier à l'âge de 79 ans.Outre son épouse Mme Suzanne Hallé, il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Julie Roy), Mélanie (Jonathan Cadieux) et Valérie, sa petite-fille Léonie, son frère Gaston, sa soeur Mireille, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er octobre de 18h à 21h et le samedi 2 octobre de 10h à 13h au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEwww.salonsfunerairesguay.comLa famille désire remercier le personnel soignant des soins critiques de l'Hôpital Pierre-Le-Gardeur pour leur humanisme et les bons soins prodigués.