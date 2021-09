SAUCIER, Huguette

née Bélanger



À Repentigny, le 20 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Huguette Bélanger, épouse de feu Jean-Jacques Saucier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Monique (Raymond) et André (Sylvie), ses petits-enfants, Alain (Véronica), Audrey et Nancy et une arrière-petite-fille Hailey ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 2 octobre 2021 dès 14h, une cérémonie commémorative sera célébrée au même endroit à 18h.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.