Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Candyman

Photo courtoisie, Universal Pictures

Vous croyez connaître le mythe ? Gageons que Nia DaCosta réussira tout de même à vous surprendre avec son Candyman, habile relecture du classique de l’épouvante. La cinéaste américaine nous ramène ainsi à Chicago, berceau de la légende, pour se réapproprier la légende et propulser le célèbre croquemitaine dans le nouveau millénaire. Cette fois-ci, c’est un artiste émergent qui se voit tourmenté par le spectre maléfique qui décime un à un les membres de son entourage avec son essaim d’abeilles et son crochet en guise de main.

Certes, ce Candyman 2.0 est imparfait. N’empêche, on ne se risquera pas de sitôt à répéter son nom cinq fois devant notre miroir.

► Où : En vidéo sur demande.

— Bruno Lapointe

Being James Bond

Pour se mettre dans l’ambiance en prévision de la sortie de Mourir peut attendre, le 25e film de la saga James Bond qui déboulera sur nos écrans le 8 octobre, la plateforme Crave propose depuis hier le documentaire Being James Bond : The Daniel Craig Story, dans lequel Daniel Craig se confie sur son expérience des 15 dernières années en tant qu’interprète du célèbre personnage. Rappelons que l’acteur britannique de 53 ans a déjà annoncé que Mourir peut attendre sera son chant du cygne dans le rôle de l’agent 007. Being James Bond est diffusé en version originale anglaise avec sous-titres français.

► Où : Crave

— Maxime Demers

Les 20 ans de POP en mode virtuel

C’est l’heure de la fête pour POP Montréal. Même si les organisateurs auraient préféré célébrer les 20 ans du festival dans un contexte hors pandémie, ils ont tout de même pensé aux spectateurs qui les ont soutenus toutes ces années. Ainsi, parce que la COVID limite grandement le public aux concerts, l’équipe de POP a décidé de présenter en webdiffusion sur son site la majorité des prestations du festival. D’ici demain, les artistes à se produire à POP sont notamment Fred Fortin, Marie-Pierre Arthur, Population II, Suuns, Backxwash et Islands.

► Où : Gratuit sur popmontreal.com

— Raphaël Gendron-Martin