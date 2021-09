Demers, Laurent Demers, Monique

Hamel





C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Laurent Demers survenu le 14 avril 2020 à l'âge de 92 ans et celui de son épouse Monique Hamel Demers partie le rejoindre le 16 avril 2020 à l'âge de 90 ans.Ils laissent dans le deuil leurs enfants: Francine (Jean-Pierre), Gaétan, feu Denis (Jasmine), feu Réjean, Liliane (Michel), Jean-Guy (Sylvie), Chantal; leurs petits-enfants: Julie (Marc), Valérie (Philippe), Caroline (Marc-Olivier), Jean-François (Vanessa), Véronique (Bobby), Sébastien (Rachel), Samuel (Susanne), Isabelle (Alexandre), Simon, Joliane (Francis), Stéphane (XinEr), Xavier (Serena), Tristan (Inna) et Marine; leurs arrière-petits-enfants: Alice, Émile, Camille, Rose, Alexandra, William, Olivier, Charly, Simon, Julien, Théodore et Florent.M. Laurent Demers laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: feu Fernande, Jeannette, feu Simone, feu Octave (Céline), feu Éméric, Benoît (Denise), Monique, feu Jules; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Hamel et autres parents et ami(e)s.Mme Monique Hamel Demers laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: feu Yvonne (feu Robert), feu Maurice (feu Alice), feu Jeanne, feu Odilon (feu Fernande), feu Claire (feu Aurèle), feu Maria, feu Gérard (feu Simone), feu Rita (feu Lucien), Thérèse (feu Germain), Claude (feu Louisa), Réal (feu Déliane), Agathe, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Demers et autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 2 octobre de 14h à 17h et 19h à 21h, ainsi que dès 11h le lendemain matin. Une cérémonie commémorative sera célébrée à la Salle St-Pierre du Mausolée St-Martin le dimanche 3 octobre à 14h30.Au lieu de fleurs, un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié. Des messages de condoléances peuvent être adressés sur le site web memoria.ca.