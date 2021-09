LABADIE, Madeleine



Le 17 août 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Madeleine Labadie. Elle est la fille de feu monsieur Léo Labadie et de feu madame Gaétane Poirier. Elle rejoint son époux monsieur Aimé Bourbeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Annie et Jean-François, son petit-fils Jérémie, sa soeur et son frère Suzanne et Gaétan, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux :418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8www.salonsfunerairesguay.comle vendredi 1er octobre 2021 de 17h à 19h. Une liturgie de la Parole suivra dès 19h.La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Rose-de-Lima (219 boul. Sainte-Rose, Laval, H7L 1L7), le samedi 2 octobre dès 11h.