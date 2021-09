ROUSSEAU, Évelyne



(née Ragault)L'an dernier à St-Jérôme, Évelyne Ragault Rousseau est allée retrouver son époux Gilles Rousseau (2002) et sa fille Sylvie (1965).Elle a laissé dans le deuil ses fils Marc, Luc et Denis, sa belle-fille Manon, ses petites-filles Mélanie et Juliane, ses soeurs Clairette (Jean-Guy) et Madeleine (Jean-Pierre), son frère Maurice (Susie) et de nombreux parents et amis.Le service religieux se fera à 11h, le jeudi 7 octobre 2021 à l'église Saint-Pierre, 520 boul. Bourassa, Saint-Jérôme. L'inhumation se fera avec la famille intime.La célébration de sa vie aura lieu aux Salles Laviolette, 685 rue Laviolette, Saint-Jérôme, vers midi.