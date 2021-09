LEFEBVRE, André

Subitement à son domicile, le 17 septembre 2021, est décédé à l'âge de 83 ans, M. André Lefebvre, époux de Mme Colette Blais, fils de feu Léa Grégoire et de feu Rosario Lefebvre, demeurant à Trois-Rivières.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Blais, célébrant le 9 septembre dernier, 60 ans de mariage; ses enfants: Simon (Geneviève D'Almeida), Martin (Édith Gamache) et Isabelle; ses petits-enfants: William, Léa, Félix-Antoine et Emma; sa soeur, son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs: Pierrette Lefebvre (Denis Trudeau), Guy Lefebvre (Nicole Grondin), Ghislaine Blais (Robert Ricard), Réjean Blais, Pierre-Paul Blais, Roger Blais (Viviane Bergevin), Ginette Blais (Frédérick Haley), Fernande Ricard (feu André Blais), Laurianne Laperrière (feu Jacques Blais), Louise Crête (feu Gaétan Blais); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. L'a précédé sa belle-soeur, Jacqueline Blais.Afin de respecter les mesures imposées par la Santé publique, une visite vous est permise, tout en portant votre masque et en respectant la distanciation physique au :le mercredi 29 septembre, jour des funérailles, à partir de 11h. Une liturgie de la Parole et un hommage suivront à 13h au Mémorial du Centre Funéraire. Vous y êtes cordialement invités, toutefois, pour ceux et celles qui seraient dans l'impossibilité de s'y présenter, vous pourrez y assister par diffusion webVeuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe. Les cendres seront déposées au columbarium Rousseau.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.