Camionnettes rétro à l’européenne

Après vingt mois de confinement sans voyage « hors » du Canada, j’ai eu l’occasion de me rendre à un endroit que j’adore, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au cœur d’une des dernières parcelles de territoire français en Amé-rique, l’expérience de cette destination dépayse. On atterrit dans un décor très européen. Les voitures, la signalisation et la culture surprennent les visiteurs. On se croirait en France... ou presque. Néanmoins, ce n’est pas tout à fait la France ni tout à fait l’Amérique. Les influences des deux cultures s’entrechoquent pour donner un mélange des plus hétéroclites et digne d’intérêt. Alors que je me promène dans les rues, je remarque l’absence de commerces associés à de grandes bannières, ce que j’ai rarement vu. Dans ces îles d’exception, l’achat local prime, particulièrement pour les vêtements et les outils. Les commerçants sont propriétaires et offrent un service de proximité. Même chose pour les restaurants, cafés et autres établis-sements de consommation. Cependant, la présence des camions américains me fascine. Des modèles de l’année, mais surtout, des spécimens rétro en parfaite condition circulent dans les rues, à l’image de La Havane avec ses classic cars. Voir une rutilante camionnette des années 1970, et déambuler dans ce décor « à la française » m’a transporté dans un monde unique et inoubliable !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : EF 70-200mm f/4L IS USM

Exposition : 1/320s à f/5,6

ISO : 250