ROY, Marcelle



À Montréal, le 5 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Marcelle Roy, native de St-Arsène.Elle laisse dans le deuil, ses frères et soeurs Roland (Nicole), Herman (Micheline), Rodrigue, Céline, Andrée (Paul-François), Françoise (Christian), ses neveux et nièces et amis.La famille vous accueillera au complexe :le dimanche 3 octobre 2021 de 13h à 15h. Une cérémonie commémorative suivra.Dons suggérés : Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord en précisant le CHSLD Laurendeau.