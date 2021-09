SÉVIGNY, Edith



À Laval, le 5 juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Edith Sévigny, native de Sainte-Hélène-de-Breakeyville et épouse de feu Yvon Blanchet.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Manon Lavoie) et Johanne (François Poirier), ses petits-enfants: Geneviève, Alexis (Sarah Fortin-Lemaire) et Mélisande, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500, avenue des Perron, Laval, H7J 1G5le dimanche 3 octobre 2021, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Une cérémonie hommage aura lieu à 16h et sera disponible par captation.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Cité de la Santé.