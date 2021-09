Des vins moins chers qu’à la SAQ dans un «casse-croûte industriel» de Québec

Des vins moins dispendieux qu’à la Société des alcools du Québec (SAQ)? C’est ce que se targue d’offrir la nouvelle enseigne Bières et Frites, qui mise sur une formule de «casse-croûte industriel» avec alcool. Un concept qui est né des impacts de la pandémie.

Selon une liste de prix fournie au Journal, au moins dix vins qui se retrouvent sur les tablettes de la société d’État sont moins dispendieux de quelques cents à plus d’un dollar chez Bières et Frites, comme le Château La Pierrière Castillon Côtes de Bordeaux et le Lamole di Lamole Chianti Classico.

Une offre d’alcool qui est légale aux yeux de la Régie des alcools, des courses et des jeux, puisqu’elle n’a pas de prix plancher concernant la vente au détail des vins. Bières et Frites dit avoir coupé sur les marges de ristourne avec ses fournisseurs pour offrir ses prix avantageux aux consommateurs.

Photo Didier Debusschère

«C’est un restaurant nouveau genre avec des prix modiques», répond le copropriétaire Jérôme Landry. Il est aussi actionnaire des boîtes à chanson La P’tite Grenouille, qui ont davantage souffert des impacts de la pandémie.

«Lorsqu’on s’est assis pour voir comment nous allions vivre avec la COVID-19, nous nous sommes rendu compte que les commerces qui fonctionnaient bien, c’était ceux avec du take out et un service à l’auto.»

Un client en moins de deux minutes

La direction a alors décidé de mettre au monde l’enseigne Bières et Frites qui mise sur un service rapide et une offre de 110 vins. Pas de hamburger ou de hot-dog sur le menu. Seulement des poutines et des loukoumades. «On réussit à faire un client en moins de deux minutes», fait valoir le patron.

Avec l’achat de nourriture, le consommateur peut partir avec une bouteille de vin ou une canette ou même une caisse de bières. Il ne peut toutefois pas acheter exclusivement de l’alcool en raison du permis de l’établissement.

L’enseigne Bières et Frites, située au 550, rue du Marais, à Québec, offre également la possibilité aux clients de manger sur place avec une formule de «casse-croûte». L’établissement possède une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 85 personnes. Une vingtaine d’employés ont été embauchés.

