LAJOIE, André



Le 29 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur André Lajoie, époux de feu Thérèse Thouin, fils de feu Jacques Lajoie et de feu Alice Bussières. Il a rejoint sa soeur Lise.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc, Geneviève (André Désormeaux), Manon (Marc-André Préville), Carole (Richard Desmarais) et Eric (Mélanie Boulay); ses petits-enfants Pascale, Philippe, Justine, Maxine, Henri et Viviane ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances dès 9h30 à l'église de La Purification au 445 rue Notre-Dame à Repentigny le samedi 2 octobre 2021 où seront célébrées les funérailles à 10h30.La mise en terre aura lieu le dimanche 3 octobre 2021, à 11h au cimetière Saint-Justin, 561 rue Duchesnay, Saint-Justin, QC, J0K 2V0.