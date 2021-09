LACROIX, Ange Albert



À Laval, le 9 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Ange Albert Lacroix, époux de feu Madame Agathe Cousineau.Il laisse dans le deuil ses enfants Micheline, André (Lise) et Mario (Guylaine), ses petits-enfants Lyne (Marc-André), Julie (Yan), François (Brigitte), Dominic (Patsy) et Josiane (Xavier), ses arrière-petits-enfants William, Antoine, Sofia, Albert, Victor et Jacob, sa soeur Aline, son frère Yvon (Monique), parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 octobre 2021 de 10h à 12h au complexe funéraireUne réunion de prières suivra à 12h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.