CHEVARIE, Georges



À Pointe-Claire, le 9 mars 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Georges Chevarie, époux de Madame Ginette Paiement.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Martine (Mario) et Johanne (Daniel), ses petits-enfant adorés Ann-Isabel, Sara-Maude, Mélianne, Simon et Gabrielle, ses frères, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 octobre 2021, de 10h00 à 13h00 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu le même jour à 13h00 en la chapelle du complexe. Les consignes sanitaires seront respectées.