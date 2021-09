HALLÉ (LANDRY), Gilberte



À St-Jérôme, le 25 août 2021, est décédée Mme Gilberte Landry à l'âge de 97 ans. Elle était l'épouse de feu Roger Hallé, la mère de feu Nicole Hallé Drouin, feu Jacques Hallé et feu Daniel Hallé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise Hallé (feu André Paul-Hus), Diane Hallé (Pierre Rémy), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 2 octobre 2021 dès 9 h. Une cérémonie de dernier adieu suivra à 11 h à la résidence funéraire10, RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Jérôme.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation québécoise du cancer.Un nombre de 50 personnes autorisées, respecter la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.