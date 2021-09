LAMBERT, Gisèle



À Anjou, le 15 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gisèle Lambert, épouse en premières noces de feu M. Jean-Paul Marchildon et en secondes noces de feu M. Jean-Yves Pelland.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Louise), Alain (Line) et Diane (Réal), ses petits-enfants Olivier (Gaëlle), Evelyne (Louis-Philippe), Isabelle (Benoit), ses sept arrière-petits-enfants, son frère Pierre (Lise), sa soeur Ginette, ses beaux-frères et sa belle-soeur Gilles (Ghislaine) et Louis, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 2 octobre 2021 dès 13h. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 16h30 au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.