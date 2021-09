HÉROUX, Gabriel



Le 21 juin 2020 est décédé M. Gabriel Héroux à l'âge de 75 ans. Natif de Terrebonne, il était le fils de feu Clara Boisvert et de feu Antonio Héroux."Gaby" laisse dans le deuil sa conjointe Lisette Poulin, sa fille Nathalie (Benoît Mercure) et son fils feu Stéphane. Il était le frère d'Étienne, de Colette et de Jean-Noël qu'il laisse dans le deuil, ainsi que de feu Jean-Louis, feu Gilles, feu Jeannine, feu Gaston, feu Denise, feu Lisette et feu Françoise.Outre sa famille, il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Reconnu pour son esprit rassembleur, son sens de la famille, sa fidélité et sa grande générosité, Gaby manquera à tous. Il a connu une longue carrière dans la vente, d'abord à l'entreprise de son père, puis pour la compagnie VIMAT où il a laissé de nombreux collègues et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 octobre 2021 entre 10h et 10h30, à l'église Saint-Louis-de-France, 825 rue Saint-Louis, Terrebonne. Suivra une messe funéraire puis l'inhumation au cimetière de Terrebonne, 575 Montée Masson.En respect des règlements de la santé publique limitant le nombre de personnes, la messe funéraire sera accessible sur invitation seulement. Les gens sont invités à communiquer avec la fille de Gaby, Nathalie, à l'adresse :afin d'annoncer leur présence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.