Jeux vidéo: des «quiz» pour tous!

L’automne s’installe et avec lui, les soirées fraîches passées à l’intérieur. Pourquoi ne pas se réunir et tester ses connaissances dans une multitude de domaines avec ces jeux-questionnaires pour tous les âges?

Débutons par un classique: le «Trivial Pursuit». Adapté par Ubisoft en format «live», il transporte les joueurs dans un univers de jeu télévisé. Le jeu de société, bien connu des plus âgés pour son niveau de difficulté impressionnant, a donc eu droit à un petit «lifting» pour son adaptation pour consoles. Les questions y sont désormais beaucoup plus accessibles – entendez «faciles» - et sont présentées de manière différente avec le choix multiple traditionnel, mais aussi une banque de catégories.

Toujours au chapitre des incontournables, voici «Jeopardy», encore chez Ubisoft. Ce jeu-questionnaire télévisé est un classique dont on ne se lasse pas. Présenté exactement comme au petit écran, ses questions incluent parfois, technologie oblige, des extraits sonores ou vidéo. Une manière fort sympathique de tester ses connaissances en famille ou entre amis.

Phrases cachées ou expressions à trouver, voici le principe de «La roue de la fortune», adaptée pour consoles sous le titre original «Wheel of Fortune». Dans un décor fidèle à au jeu télévisé, les joueurs – en ligne ou devant l’écran avec vous – s’affrontent pour tenter de résoudre l’une des 4000 énigmes proposées. Oui, c’est amusant comme tout et, en plus, histoire de parfaire l’illusion, les joueurs gagnent des prix... dont des voyages dans des îles lointaines!

De tout pour tous

Prenez vos téléphones et tablettes pour vous amuser à «Duel quiz - culture générale». Entièrement en français, ce jeu inclut, outre des questions de culture générale, un test ainsi qu'un jeu «vrai» ou «faux» assez sympathique pour briller – ou pas – entre amis.

Pour les solitaires devant leur écran d’ordinateur, «Top quizz» se révèle une excellente destination. Classés par thématiques – nombreuses, on trouve de tout, des mangas à la musique en passant par la santé – les questionnaires comprennent 10 questions et permettent d’affronter des internautes francophones du monde entier.

Chez Radio-Canada, le microsite Des quiz pour tous propose quantité de questions le plus souvent liées à l’actualité. Regroupés par thèmes – «Comment se porte votre culture générale? Édition 2021» ou encore l’amusant parce qu’assez difficile «Réussiriez-vous le test de citoyenneté canadienne?» -, les quiz sont un excellent moyen de parfaire ses connaissances.

Jeu bien conçu pour iOS et Android, «Backpacker» offre aux amateurs de tourisme de parcourir la planète. Au programme, la visite de villes célèbres dans lesquelles il faut répondre à des questions de culture générale sur l’endroit ou le pays visité. Les concepteurs ont également inclus des actions – trouver un hôtel, acheter des accessoires, se dénicher un emploi, etc. – qui font de ce titre un amusant jeu d’aventures. Le seul hic? Il n’est offert qu’en anglais... mais cela en fait un outil d’apprentissage supplémentaire et idéal de la langue de Shakespeare.

Et enfin, sachez que «Exactamundo: World Trivia Tour» - une version française existe malgré le nom – est offert gratuitement en accès anticipé via Steam. Ce jeu-questionnaire, dont la sortie est prévue pour l’an prochain, propose un tour du monde afin de découvrir les merveilles de la Terre. Le visuel est engageant et coloré, et le tout est suffisamment dynamique pour plaire aux joueurs de tous âges.

La perte de temps (utile) de la semaine

Quoi de mieux, pour bien perdre son temps tout en s’amusant, que d’aller fureter du côté de Facebook? Avec ses presque deux millions de joueurs à travers le réseau social, «Quiz Planet» peut s’enorgueillir d’être le plus populaire de ce type de jeux. En mode compétitif – c'est-à-dire seul contre la machine, uniquement quelques questions quotidiennes – ou contre ses amis, ce questionnaire est tout simplement diabolique. Parce qu’il y a un décompte du temps restant pour répondre aux questions et parce que ces dernières sont loin d’être faciles, on ne voit pas les heures passer.

Le carnet de liens

