La capitale en cœur

Partout sur les poteaux de ce petit village de 500 habitants, il y a des cœurs et c’est joli, c’est attendrissant. Et sur les cœurs, il est écrit « Saint-Valentin, capitale de l’amour ».

Manon conduisait et je lui ai demandé de ralentir au point de laisser passer les véhicules qui nous suivaient. C’était l’heure du souper, des gens sur leur balcon avant étaient au BBQ et plusieurs ont pris le temps de nous envoyer la main, de nous saluer avec un beau sourire. Cette toute petite municipalité dégage une ambiance unique et plus que chaleureuse. Elle dévoile fièrement son âme. Ça vaut le déplacement.

Pas tellement loin de la frontière américaine, Saint-Valentin est située entre Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Napierville à une trentaine de minutes du pont Samuel-de Champlain.

À la radio, Gilles Proulx avait longtemps proclamé Verdun la ville de l’amour. Il n’avait pas découvert Saint-Valentin où, d’ailleurs, plusieurs choisissent de se marier. La municipalité offre des services pour les mariages à l’intérieur ou à l’extérieur. Plusieurs commerces observent et adhèrent à la thématique de l’amour. Un endroit exceptionnel.

Évidemment, chaque année, on ne rate pas les célébrations accrues autour du 14 février où rencontres, spectacles et fêtes réunissent tous les citoyens en plus d’attirer de nombreux touristes dans un festival qui dure une semaine.

ET JUMELÉE

Vraiment un beau village bucolique niché au milieu de grandes terres cultivées. Quelle belle idée de développer dans un climat d’amour. Vous ne ferez que traverser sur la principale rue et vous aurez un doux sourire jusqu’à la sortie du charmant patelin. Vous serez séduits.

Saint-Valentin est reconnu à travers le monde et le village est même jumelé à la ville de Mimasaka, au Japon, qui s’est aussi proclamée « la ville de l’amour ».

Mimasaka a été un choix logique, une station thermale reconnue pour ses bains aux soins bénéfiques pour la peau.

Par la piste cyclable ou en voiture, faites un beau dimanche en allant manger une bouchée dans la capitale de l’amour. Je vivrais là n’importe quand.

DANS LE TAS

« Ça commence quand les vestes orange ? » (Un orignal inquiet.)

Quand on y pense, 620 millions pour un remaniement ministériel à Ottawa, c’est pas donné.

Justin Trudeau au pouvoir, on est quand même déjà rendu à la troisième dose.

Laurence au Café Saint-Paul n’en revient pas : « Y ont peur de se faire piquer pour le vaccin, mais y ont des tatouages partout sur le corps. »

Nouveau slogan des libéraux fédéraux : « On recommence à continuer ! »

Madame Casabonne aurait-elle dépassé les casabornes ?

À vendre, clavier d’ordinateur en parfait étttttttttttttttt.

Nid-de-poule cherche politicien pour se faire remplir.

Invitation pour l’ouverture d’un nouveau magasin de meubles. Au menu : petits fours et canapés.

