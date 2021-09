L'automne télé sous la loupe

La télé étant le miroir de ce que l’on vit, il n’est pas étonnant que certains courants de société s’en dégagent. Voici six tendances qui caractérisent notre automne télé et qui sont au diapason de ce qui se passe autour de nous.

1. La recherche de l’amour

Photo courtoisie, Noovo

Au-delà des histoires de cœur et de la tension amoureuse qui peuvent nous garder scotchés à une série, les téléréalités dont la recher-che de l’amour est la toile de fond pullulent et engagent le public. Ce sont de vrais candidats qui vivent une vraie quête dans un contexte orga-nisé. Si on s’aimait (TVA) est sans doute la surprise des deux dernières années. Quatre célibataires s’y livrent sans pudeur, avec authenticité, partageant leurs vulnérabilités avec la sexologue et experte en accompagnement relationnel, Louise Sigouin.

OD dans l’Ouest (Noovo) est de retour avec de nouvelles twists pour que les candidats trouvent l’âme sœur dans les maisons. Les participants aux corps huilés de L’île de l’amour (TVA) ont aussi pour mission d’avoir des rapprochements dans un lieu idyllique. Sur Canal Vie, des couples font une introspection pour améliorer leur relation dans Couples à boutte.

Des premiers papillons au couple qu’on a vu naître en passant par la peur du rejet, on ne se tanne pas de voir des balbutiements amoureux. Qu’on le veuille ou non, les dating shows sont là pour de bon.

2. L’importance de la diversité

Photo tirée de Facebook

Il était temps que l’importance de la diversité ne soit plus qu’une conversation, mais qu’on passe à l’action. La diversité ethnique se fait de mieux en mieux sentir sur nos écrans. Les trames des acteurs surpassent enfin leurs origines. Les tristes événements de la dernière année ont forcé les producteurs et diffuseurs à s’ouvrir davantage à la réalité autochtone pour qu’elle ne passe plus sous le radar. En variétés et téléréalité, nous avons récemment assisté à deux premières mettant de l’avant des candidates des Premières Nations.

Révolution (TVA) a accueilli Barbara Kaneratonni, danseuse et chorégraphe mohawk à la brillante carrière, qui nous a initiés à sa culture et sa créativité. OD dans l’Ouest (Noovo) fait place à la première candidate issue des Premières Nations dans une téléréalité : Jolie-Ann qui est d’origine algonquine.

La diversité de genre se fait tranquillement une place. Notons que le personnage incarné par Lé Aubin dans Toute la vie s’aventure dans un processus atypique ; Lucas étant en transition et enceinte. Gabrielle Boulianne-Tremblay interprète une psychologue dans Une autre histoire qui ne se résume pas à son identité sexuelle.

Enfin, la neurodiversité est aussi plus présente. Actuellement, deux premiers rôles sont tenus magnifiquement par deux comédiennes trisomiques : Camille Vincent dans Après (Radio-Canada) et Stéphanie Colle dans Nuit blanche (Radio-Canada). Elles portent toutes deux une lourde charge émotive sur leurs épaules. Elles s’ajoutent à Jean-François Huppé qui incarne Ludger dans Une autre histoire.

3. La quête de vérité

Plus que jamais il est nécessaire d’être bien informés, d’avoir des sources crédibles et de bonnes références. L’information, qu’elle vienne de TVA, Radio-Canada ou Bell (avec Le fil), est essentielle. Enquête et J.E. s’y affairent. Dans les médias et La Une à Télé-Québec s’y inscrivent aussi en analysant et documentant l’actualité. Les séries documentaires d’observation s’inscrivent aussi en ce sens en témoignant d’une réalité, suscitant des réflexions. De garde 24/7, Police en service (Télé-Québec) et bien d’autres le font bien. CHSLD : au front, qui débute bientôt à RDI, risque de mettre en lumière une réalité trop longtemps négligée.

La popularité du genre true crime n’est pas inconnue à cette quête de vérité. Les plateformes d’écoute en continu en sont inondées. On veut comprendre et les faits y sont rapportés comme si nous étions témoins d’une enquête. La traque (Radio-Canada) et Présumé innocent : l’affaire Michelle Perron (Crave) sont deux séries d’ici prévues pour l’automne.

4. Le besoin de bienveillance

Photo courtoisie, ICI Télé

L’isolement et l’anxiété liés à la pandémie appellent à la bienveillance. À travers les drames qu’on nous propose, quelques séries feel good tracent leur chemin. C’est le cas de Discussions avec mes parents (Radio-Canada), dont le succès ne démord pas. François Morency a trouvé le juste ton. C’est ce qui ressort aussi d’Entre deux draps et de la dynamique des différents couples. C’est ce côté réconfortant et harmonieux que l’on retrouve dans Les moments parfaits (TVA). C’est aussi vers une finale lumineuse que les auteurs de L’heure bleue ont choisi de se diriger. Et c’est aussi la bienveillance qui fait le succès de France Beaudoin, maintes fois hono-rée, et avec raison, à la soirée des Gémeaux. En direct de l’univers (Radio-Canada) est un des projets les plus enveloppants de la télé.

5. L’attrait des formats

Photo tirée de Facebook

Dans la plupart des cas, les formats étrangers sont un gage de succès. Ils viennent avec une façon de faire qui a prouvé son efficacité et avec une notoriété. Encore faut-il avoir les moyens d’en faire une adaptation à la hauteur des attentes et répondre aux valeurs de notre marché. Cet automne, deux formats sud-coréens prennent les ondes : Chanteurs masqués (King of Mask Singer ou The Masked Singer aux États-Unis) à TVA et Qui sait chanter ? (I Can See Your Voice) à Noovo. Un autre format populaire est actuellement adapté, L’île de l’amour (TVA). Love Island, est un concept britannique né en 2015. Silence on joue, Tout le monde en parle, Un souper presque parfait sont aussi des formats étrangers tout comme Big Brother, Star Académie et L’amour est dans le pré qui reprendront cet hiver.

6. Les déclencheurs tragiques

Photo courtoisie, Eric Myre

Les séries de l’automne ont démarré sur des chapeaux de roues. De gros drames ont été les éléments déclencheurs de nouveautés très attendues.

Pensons à l’explosion dans une salle de spectacles tuant et blessant de nombreux fans dans Chaos (TVA). L’événement n’est pas sans rappeler l’attentat du Bataclan. Pensons à la tuerie dans l’épicerie du village dans Après (Radio-Canada). Autre tragédie d’envergure qui a un impact sur toute une communauté. Des événements extrêmes qui font la une des journaux pendant quelque temps, mais qui laissent des traces très longtemps. Dans Nuit blanche (Radio-Canada) la mort mystérieuse de Louise Hébert, principale protagoniste, survient dès le premier épisode. Le deuil demeure porteur d’émotions et de revirements dramatiques. On aime voir les personnages se reconstruire et surmonter l’insurmontable et l’inhumain.