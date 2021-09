Ma vie en films: «Le cinéma est ce qui se rapproche le plus d’un rêve» - Evelyne Brochu

La comédienne Evelyne Brochu, 38 ans, n’est pas qu’actrice – au cinéma, à la télévision et au théâtre – et maman (elle a donné naissance à des jumeaux en novembre dernier). Elle est aussi chanteuse et a lancé son album «Objets perdus» en 2019. À la veille de sa tournée de concerts à travers la province, elle se prête avec une bonne humeur contagieuse et la générosité qu’on lui connaît aux confidences cinématographiques...

- Évelyne, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

Mon plus vieux souvenir, c’est «Fantasia» que j’ai vu au cinéma dans les années 1980 puisque le dessin animé avait été réédité. Le cinéma est ce qui se rapproche le plus d’un rêve, je l’ai vécu comme ça. Notre rapport au réel, à l’irréel, au magique, est flou. J’ai été complètement absorbée par ce film, c’était très sensoriel et psychédélique.

- Votre premier film marquant?

J’en ai eu deux. On est plus susceptible à aimer la répétition. Le film que j’ai vu le plus souvent – une trentaine de fois – est «Bételgeuse» de Tim Burton. Ça touche, avec beaucoup de ludisme, des sujets qu’on ne sait pas comment aborder. Et l’autre, celui qui a eu l’impact le plus puissant est «Cinema Paradiso», pour toutes les raisons qu’on connaît. C’est mon premier bouleversement cinématographique. La force de ce film est aussi de parler de la force du rassemblement.

- Et un plus récent?

Il y en a trois. «Les grandes claques», le court-métrage d’Anne Saint-Pierre qui m’a touchée de façon très personnelle et le jeu de Steve Laplante me chavire l’âme à chaque fois. Mon «wow» cinématographique le plus récent est «Mad Dog Labine», c’est ce qui se rapproche le plus d’un cinéma expérimental contemporain dans la tradition du cinéma québécois. J’ai adoré! Et il y a «Martin Eden», de Pietro Marcello, tiré du roman de Jack London.

- Que vous apporte la scène «musicale» que ne trouvez pas sur les planches des théâtres?

Je me rappelle d’Yves Morin, notre professeur de chant au conservatoire. C’était ma toute première année et ma toute première chanson, «Je cherche un mur pour pleurer», d’Anne Sylvestre. J’avais du mal à trouver quelque chose dans l’interprétation et il m’a dit: «La vérité chantée est plus vaste et plus vibrante que la vérité vécue au quotidien. C’est pour ça qu’on a besoin de chanter.» Ça a ouvert une porte [...] Quand j’étais petite, je passais mes étés chez mes grands-parents et plein d’oncles et de tantes passaient. Ça me faisait donc un public captif et je préparais des spectacles au courant de la journée. On joue souvent à ce qu’on va devenir avant de le devenir. Il y a quelque chose de l’essence de l’être qui est là dans ces moments. Après, il y a eu le théâtre au secondaire. Et un autre émoi cinématographique, celui de la «Fureur de vivre» avec James Dean à l’adolescence. Le cinéma est un vecteur d’empathie. Il y a deux raisons pour lesquelles le cinéma nous fait vibrer, parfois parce que ça nous parle et parfois, parce que ça nous élève.

- Une réplique de film que vous aimeriez voir sur votre pierre tombale?

«J’adore les fleurs fanées», une réplique de Jane Birkin dans «Kung Fu Master» d’Agnès Varda. C’est vrai que c’est beau des fleurs fanées! Le temps fait tellement partie de la vie qu’il faut le célébrer et l’accepter.