Nouveautés et Indispensables pour la sauvagine

Il est important d’être bien équipé lors de la pratique de ses activités de prélèvement préférées. Voici donc quelques produits qui m’ont récemment été présentés par des conseillers en boutique ou par des représentants manufacturiers qui pourraient vous aider à déjouer encore plus de gibiers ailés, tout en étant plus à l’aise et confortable.

Dissimulé

Photo courtoisie

Camo Unlimited met en marché des toiles de camouflage de toutes les teintes et de tous les modèles, allant de celles qui s’installent sur une chaloupe de chasse à celles qui vous font littéralement disparaître dans le décor. Le Hunting Blinds, par exemple, propose un effet 3D comme s’il s’agissait de feuilles superposées. Le matériel est traité contre les rayons UV et est très léger. D’un poids de 5 livres, il est pratique pour recouvrir un abri pour 3 ou 4 sauvaginiers en peu de temps. Prix : selon la taille, de 120 à 140 $

Pour bien viser

Photo courtoisie

Le nouveau Maxus II sort du lot avec plusieurs caractéristiques telles un pontet surdimensionné et courbé pour faciliter le chargement et un verrou d’ouverture plus gros pour aider l’utilisateur qui porte des gants à ouvrir la chambre. Un appuie-joue en SoftFlex accroît le confort lors de l’alignement sous toutes les conditions météorologiques. Le bouchon dévissable du magasin simplifie le démantèlement du canon. Cette arme de la réputée firme Browning est disponible en calibre 12, chambré 3 pouces et 3 1⁄2 pouces. L’acquéreur a le choix entre la couleur noire ou en camouflage avec un enduit de cerakote ou le noir. Prix : 2429 $

À l’abri des regards

Photo courtoisie

La cache portative Alpha Waterfowl Blind de Alps Outdoor peut loger quatre chasseurs et les rendre invisibles aux yeux des oiseaux. Transportable, cet abri de 39 livres peut être assemblé en moins de 5 minutes. La structure en aluminium de la portion supérieure, équipée de six fenêtres, se déploie facilement pour effectuer des tirs. Il y a également une grande porte latérale qui s’ouvre pour faciliter les entrées et les sorties. Le tout est recouvert d’un polyester 600D durable de couleur beige. Prix : 695 $

Photo courtoisie

Le Ultimate Waterfowl Blind de la firme Altan est un affût portatif qui ne pèse que 7,5 livres. Sa forme, qui ressemble à la lettre « A », ne génère pas d’ombrage au sol comme certains autres modèles qui, pour leur part, semble amplifier la masse totale et apeurer les canards et les outardes. Le tissu est ultra résistant et imperméable. Trois nemrods et un chien de chasse peuvent s’y installer. Il est même possible d’en jumeler deux, bout à bout. Il faut moins de trois minutes pour l’assembler. Prix : 500 $

Bestioles

Photo courtoisie

Lors des journées douces et chaudes de l’automne, il n’est pas rare que les insectes volants embêtent les chasseurs dans leur abri. Pour limiter leur présence de façon significative, activez simplement le MR300 de Thermacell. Il vous protégera efficacement sur un rayon de cinq mètres. Il suffit d’y insérer un tampon et une mini bonbonne de butane pour avoir la sainte paix. D’une longueur de 19,7 cm, il peut être porté à la taille avec l’attache pour ceinture. De couleur verte, il se fond bien dans le décor. Prix : 35 $

Bien assis

Photo courtoisie

Le Bucket Back Pack Seat de Altan ressemble à une Chaudière de cinq gallons de couleur olive. Son siège imperméable pivote sur un axe complet de 360 degrés. Plusieurs pochettes extérieures sont pratiques pour y insérer vos étrangleurs, vos boîtes de balles, vos appeaux, vos gants, bouteille d’eau, etc. Il se transporte facilement comme un sac à dos grâce aux bretelles coussinées. On peut même y loger son lunch à l’intérieur, des vêtements ou tout simplement quelques gibiers ailés. Prix : 75 $

Photo courtoisie

La chaise transportable nouveau genre Snow Goose de Alps Outdoor permet de bien s’installer en un tournemain. Les bretelles de sac à dos facilitent le transport de ce produit pesant un peu plus de cinq kilos. Les ingénieurs se sont inspirés des chaises ergonomiques à gravité nulle pour concevoir ce modèle à profil bas qui est super confortable. Un coussinet rembourré assure un bon maintien du cou et de la tête. Une fois repliée, elle ne mesure que 7 pouces de hauteur. Prix : 249 $

Au sec

Photo courtoisie

Les bottes-pantalons Mallard 2 de la compagnie La Crosse sont fabriquées avec 3,5 mm de néoprène 100 % étanche. Ces waders, comme plusieurs les surnomment, sont isolés avec 1000 grammes de Thinsulate Ultra au niveau de la chaussure pour procurer la chaleur désirée. Une combinaison unique de Spandex et de Lycra se superpose afin d’accroître sa durabilité. La semelle extérieure Swamp-Lite assure une traction supérieure dans la neige, la boue et les terrains instables. Prix : 349 $

Photo courtoisie

L’entreprise Paramouth présente les bottes-pantalons résistantes et confortables BackWater. Elles sont fabriquées avec deux épaisseurs de caoutchouc et un canevas de polyester pour en garantir la durabilité. Le consommateur peut opter pour la version avec semelle traditionnelle agressive en caoutchouc ou une de feutre conventionnelle qui assure une adhérence à toute épreuve. Le harnais maintient les bottes très hautes sur la poitrine afin d’aller encore plus profondément. Prix : 180 $

Photo courtoisie

Frogg Toggs a lancé la gamme de waders Grand Refuge 3.0 avec des coloris de camouflage. Elles sont performantes du début de la saison jusqu’à la fin, car on peut y soutirer l’isolant de 120 grammes. La botte de 5 mm d’épaisseur a, pour sa part, une isolation de 1200 grammes de Thinsulate. Un porte-balle est incorporé à la hauteur de la poitrine. Des poches chauffe-main agrémentent le tout ainsi qu’un compartiment scellé. Elles sont disponibles en cinq couleurs et en trois tailles pour épouser tous les gabarits. Prix : 649 $