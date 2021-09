Olivier Roy passe à l’histoire

Olivier Roy a fracassé le record de gains par la voie des airs par un quart-arrière du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en un seul match dans une victoire de 42 à 39 en prolongation des Stingers de l’Université Concordia face au Vert & Or de l’Université Sherbrooke, samedi, au Loyola Field.

• À lire aussi: Olivier Roy : le quart-arrière qui ne devait pas en être un...

Le pivot des hôtes a récolté un impressionnant total de 580 verges par la passe, ce qui lui a permis de briser l’ancienne marque. Celle-ci appartenait au quart de l’Université McGill Matt Connell, qui avait amassé 557 verges par la passe dans un match contre Concordia, en octobre 2007.

Roy a complété son après-midi de travail en remettant à Jaylan Greaves dans la zone payante au quatrième quart, soit sa cinquième passe de touché dans ce festival offensif. Il a complété 29 de ses 38 tentatives de relais dans cette partie historique.

Son homologue, Anthony Robichaud, n’a pas mal fait non plus. Il a complété 34 remises sur ses 43 essais, tout en réussissant trois passes pour des majeurs et en commettant une interception.

Les receveurs les plus ciblés par Roy ont été Jacob Salvail et Jeremy Murphy. En captant sept lancers, Salvail a parcouru 190 verges sur le terrain, réalisant deux touchés au passage. Murphy en a attrapé autant, accumulant un total de 150 verges.

Tristan Mancini, Greaves et Morency en ont tous reçu quatre.

Concordia a imposé sa domination dès le deuxième quart avec une poussée de 19 points. Sherbrooke a toutefois forcé la tenue du temps supplémentaire en générant 11 points sans réplique, effaçant un déficit de 36 à 25 au dernier engagement.

L’Université Concordia pourra célébrer la performance de son joueur étoile en grand, puisqu’elle profitera maintenant d’une semaine de congé.

Le Vert & Or, pour sa part, a rendez-vous avec les Carabins de l’Université de Montréal, le 2 octobre, au CEPSUM.