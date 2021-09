Quelle proportion du coût devrais-je exiger de ce jeune couple?

Je suis veuve depuis trois ans et mère de deux enfants. Ma fille a deux enfants, mais mon fils n’en a pas. Rendu à 35 ans, il a encore du mal à se caser, tant sur le plan du travail que sur celui de sa vie personnelle. Tout feu tout flamme au début d’une relation, il finit toujours par manquer de constance. À part cette fois-ci à ce qu’il me semble.

Au décès de mon mari, j’ai hérité de la maison familiale où j’avais élevé mes enfants. Même si elle était un peu grande pour la femme seule que j’étais devenue, je ne me décidais pas à la vendre tellement j’y étais attachée. Puis la pandémie est arrivée, en mars 2020, et là elle me semblait encore plus grande, vu que mes enfants, mes petits-enfants et mes amies ne pouvaient plus venir me visiter.

Mon fils a perdu son emploi en juin 2020, et comme sa compagne ne gagnait pas assez pour survenir aux besoins du couple, ils ont été obligés de quitter un logement qu’ils n’avaient plus les moyens de payer. C’est alors qu’il m’a demandé s’ils pouvaient venir habiter dans mon sous-sol aménagé qui offre assez de place pour qu’un couple y vive confortablement.

Je ne pouvais pas lui refuser ça, d’autant moins que je me disais que ça allait me faire de la compagnie en ce temps de pandémie, et qu’ils promettaient que ça n’allait durer que le temps de se retourner de bord comme disait mon fils. Toujours est-il qu’ils se sont installés dans mon sous-sol en juin 2020 et qu’ils n’en sont plus repartis depuis. Il m’avait bien dit qu’ils allaient me dédommager pour le trouble occasionné, mais ils n’en ont plus jamais reparlé ensuite.

Vous allez me dire que moi non plus je ne leur en ai jamais reparlé, mais ça me gênait d’exiger un paiement pour un séjour qui ne devait être que temporaire. Après avoir profité quelques mois de la PCU, mon fils a retrouvé un emploi, et depuis ils n’ont plus jamais reparlé de partir.

Je vous écris Louise sur la suggestion de ma fille qui trouve que ça commence à faire la gratuité de logement et de nourriture. Car oui, ils sont logés, nourris, puisque comme il fallait que je cuisine pour moi, je trouvais plus intéressant d’en faire pour trois, sans penser qu’à la longue, ça gonflerait considérablement ma facture et que je péterais mon budget.

Comment on s’y prend pour ne pas avoir l’air d’une quêteuse tout en demandant son dû ? Au moins pour la bouffe ? Est-ce que je peux réclamer la vraie valeur ou s’il faut que je leur fasse du bon ? Ce qui m’embête le plus c’est le prix du logement. Ma maison est payée, je pourrais donc continuer dans la gratuité, mais ma fille s’y objecte sous prétexte que son frère est en âge de subvenir à son logement autant qu’à ses autres besoins.

Mamie très embêtée

Je pense que votre fille a totalement raison. Tout ce qui est donné étant dans la majorité des cas peu apprécié en regard de la valeur que ça a, il vaut mieux y mettre un prix pour que la conscience en prenne la mesure. Ce ne sont plus des enfants qui logent chez vous, mais des adultes qui profitent de votre générosité sans songer une seconde à vous proposer de rembourser ce qu’ils consomment. Et plus vous allez retarder à les rendre conscients de ça, pire le choc va être.

Ce serait vous respecter vous-même que de mettre un montant précis qui corresponde à la réalité en ce qui concerne la nourriture, avec factures à l’appui, somme à laquelle vous devriez ajouter un montant correspondant, même s’il s’agit d’un prix d’ami, à la valeur du logement que vous leur fournissez.