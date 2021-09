Une absence de quatre semaines pour Mike Hoffman

Il avait déjà été établi que Mike Hoffman raterait l’entièreté du camp d’entraînement du Canadien de Montréal en raison d'une blessure au bas du corps, mais l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a affirmé samedi que l’ailier pourrait être à l’écart pendant quatre semaines.

«Ça pourrait dépasser ça de quelques jours comme ça pourrait être deux semaines, mais on s’enligne plus pour quatre», a indiqué le pilote lors d’un point de presse.

Le Tricolore amorcera sa saison régulière le 13 octobre, face aux Maple Leafs de Toronto. Hoffman pourrait ainsi rater la première semaine d’activités.

«C’est la même chose avec Carey [Price]. On aimerait l’avoir pour le premier match, mais est-ce qu’on veut embarquer dans cette saison-là et qu’ils trainent quelque chose plus longtemps? Ça vaut parfois la peine de manquer un match, deux matchs, trois matchs», a expliqué Ducharme.

Brendan Gallagher, quant à lui, devrait être sur la glace dimanche matin, après avoir dû s’absenter quelques jours pour des raisons familiales. Il devrait être en uniforme pour le troisième match préparatoire du CH, vendredi face aux Sénateurs d’Ottawa.