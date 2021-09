Une bannière pour promouvoir la garde partagée des Rays

ST. PETERSBURG | Le projet de garde partagée des Rays entre la région de Tampa et Montréal est si sérieux qu’une bannière en faisant sa promotion sera affichée sur l’un des murs du Tropicana Field durant les séries éliminatoires. « Nous ajouterons une affiche dans le territoire des fausses balles, près du champ droit », a déclaré le président de l’équipe, Matt Silverman, à l’émission This Week in Rays Baseball.

• À lire aussi: Cher, le baseball ? Pas à Tampa Bay

« En octobre, les yeux de la région seront rivés sur le baseball, alors nous voulons rendre notre plan visible et montrer que nous sommes fébriles, a-t-il ajouté. Cela montre subtilement nos efforts, car, en même temps, nous voulons garder notre concentration sur les victoires [sur le terrain]. »

Samedi, Le Journal rapportait qu’une annonce importante concernant le retour du baseball majeur à Montréal serait faite dans les prochaines semaines, soit après les élections municipales du 7 novembre. Les élus de la région de Tampa sont aussi nombreux à adhérer au principe de garde partagée demandé par les Rays.

Notamment la mairesse de Tampa, Jane Castor, qui s’est dite prête à accueillir l’équipe à temps partiel dans un nouveau stade si les Rays n’arrivent pas à se faire bâtir un nouveau domicile à St. Petersburg, où ils jouent actuellement.

À Montréal en juin

Selon le plan des Rays, l’équipe jouerait dans la région de Tampa durant le camp d’entraînement et jusqu’au début du mois de juin. Le reste de la saison serait joué à Montréal. Les matchs éliminatoires – incluant la Série mondiale – alterneraient d’une ville à l’autre, rapporte le Tampa Bay Times.

« Nous croyons en notre plan de villes sœurs. La MLB y croit aussi, a ajouté Silverman. C’est la meilleure et possiblement la seule solution pour que le baseball majeur reste ici pendant plusieurs générations. »