Le Québec n’est pas une province comme une autre

L’appellation « La belle province » qu’on utilisait autrefois pour désigner le Québec revient en force et nous ramène dans un passé qui nous réduit au rang de « La belle soumise ». On redevient colonisés comme avant, alors que le Québec est reconnu depuis longtemps comme un état dans le Canada.

Ce matin, un certain M. Côté vous fait part de ce qui ne fonctionne pas chez nous en nous ramenant ce terme de « Belle province » et ça me fâche. Mais quand il manifeste son inquiétude devant la diminution de notre population de souche, je l’approuve. Tout comme j’approuve sa demande de révision de nos taux d’immigration vu le manque de main-d’œuvre dans divers domaines.

Mais cette volonté de hausser notre quota d’immigrants ne pourra se faire sans développer des moyens efficaces pour bien les intégrer et mettre en place un encadrement pourvu d’outils et de personnel pour promouvoir nos valeurs, notre langue et nos lois.

Plus on sera présent dans la vie des nouveaux arrivants, plus vite ils sauront ce que nous sommes et ce qu’ils doivent intégrer pour se sentir chez eux, et cesseront de vouloir recréer ici ce qu’ils avaient dans leur pays.

Le journaliste et ancien politicien Maka Koto a déjà écrit « Le Québec est une formidable terre d’accueil ». Ce avec quoi je suis d’accord. Mais pour que ça reste une qualité vérifiable, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Mais comme disait Robert Bourassa « Le Québec est une société distincte » alors respectons-le dans sa distinction.

Martyne Morin



Je voudrais corriger une erreur que vous n’êtes pas toute seule à faire concernant la définition de notre province. Le Québec est une province, une nation distincte par sa langue et sa culture, mais le Québec n’est pas un état. Le Québec est encore une partie du Canada.

Mais c’est un fait évident que sans de bonnes mesures d’intégration et un encadrement rigoureux et suivi, il demeurera toujours difficile de bien nous faire comprendre des nouveaux arrivants.