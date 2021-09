Médias sociaux: «J’ai eu trois menaces de mort dans la même année», avoue le maire de Gatineau

L'intimidation des élus est monnaie courante, surtout sur les médias sociaux. «J’ai eu trois menaces de mort dans la même année», dit Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau.

• À lire aussi: Des élus qui en ont ras le bol d’être menacés et intimidés

Il explique que si les insultes, les menaces et l'intimidation existent depuis longtemps, ça ne se communique pas de la même façon.

«Avant, ça se disait dans la cuisine ou à la taverne, et là ça se dit sur les médias sociaux, donc en public», souligne M. Pedneaud-Jobin. «C’est là où c’est plus difficile à prendre et à accepter pour nous et nos familles.»

Des menaces prises au sérieux

M. Pedneau-Jobin fait une plainte officielle à chaque fois qu'un commentaire qu'il reçoit s’approche d’une menace de mort.

«Pour moi, une des solutions, c’est qu’on ne laisse rien passer pour que les gens comprennent que Facebook ou Twitter, c’est un espace public et qu’il y a des conséquences à dire n’importe quoi ou à faire des menaces de mort», dit-il. «Quand on reçoit la visite des policiers, j’imagine que la fois d’après on fait un peu plus attention.»

Le maire de Gatineau explique qu'une fois qu'il a porté plainte à la police, les policiers lui ont dit que la personne qui avait proféré les menaces pouvait être poursuivie.

«La première étape, c’est d’aller le visiter et de dire, ''monsieur, vous avez écrit ça telle date et vous pouvez aller en cour'', et là le policier prête un certain jugement». note M. Pedneaud-Jobin.

«Dans ce cas-là, c’est un monsieur qui avait écrit ça tard le soir, il était tanné, il était en colère. Son épouse lui avait déjà dit ''enlève ça, ça n’a pas de bon sens de dire ça sur Facebook''. Eh bien, ce monsieur là ne fera plus jamais ça de sa vie parce que le jugement des policiers c’est que c’est une première offense, et la personne se sent très mal.»

Quand les gens sont malpolis ou envoient des insultes au maire de Gatineau, il les bloque.

M. Pedneaud-Jobin explique que malheureusement, les commentaires négatifs ou insultants font partie des choses qu’il faut gérer quand on se lance en politique.

Un plan de lutte contre l'intimidation dans le municipal

Un plan de lutte contre l’intimidation dans le milieu municipal a été préparé par le ministère des Affaires municipales et devrait être présenté dans les prochaines semaines.

«Il y a 11 mesures qu’on va travailler avec les futurs candidats», explique Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales. «On va leur apporter une meilleure formation et de meilleurs outils pour travailler avec les médias sociaux et la gestion des conflits.»

À voir aussi