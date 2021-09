Nostalgie télé: Passe-Partout, comme une grande soeur pour Julie Bélanger

Enfant, Julie Bélanger était si fascinée par l’univers de «Passe-Partout» qu’elle n’a pas hésité à s’asseoir à côté de son jeune frère pour en revoir tous les épisodes. Pour elle, la comédienne Marie Eykel alias Passe-Partout a été bien plus qu’un simple personnage.

-Julie, quelles émissions jeunesse vous ont marquée?

«Passe-Partout», évidemment! C’était un rendez-vous quotidien que je ne pouvais manquer, les personnages faisaient vraiment partie de ma vie! Je me souviens avoir réécouté tous les épisodes, des années plus tard, quand mon frère, qui est plus jeune, a commencé lui aussi à regarder l’émission. Pas pour rien, qu’encore aujourd’hui, je me souviens par coeur des chansons et comptines! Elles sont gravées dans ma tête et mon coeur à jamais. Une autre émission que j’ai beaucoup regardée, enfant, c’était «Les Pierrafeu». À mon souvenir, ça jouait sur l’heure du dîner et ça m’accompagnait pendant mon repas avant de retourner à l’école. Les personnages me faisaient beaucoup rire et, pour moi, la voix de Paul Berval est associée à jamais au personnage de Fred Caillou.

-Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

J’étais fan du «Club des 100 watts». J’aimais beaucoup Marc-André Coallier, qui était si doué pour s’adresser aux jeunes qu’on avait l’impression qu’il nous parlait vraiment à nous! Cette émission était un moment que je partageais avec mon frère et plus tard, je me souviens l’avoir amené voir un spectacle du «Club des 100 watts» à Sept-Îles. Je me souviendrai toujours de l’émerveillement dans ses yeux d’enfant, alors qu’il réalisait que Marc-André était bien là, en chair et en os.

-Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune?

Oui, beaucoup! Surtout le samedi matin. Je me souviens que, même si je n’étais pas obligée de me lever puisque c’était la fin de semaine, je me levais quand même très tôt pour ne rien manquer de mes dessins animés préférés. «Candy», «Le Petit Castor», «Démétan»; j’avais un programme chargé!

-Y a-t-il un personnage qui vous a influencée?

Passe-Partout. Je la voyais un peu comme ma grande soeur et à la fin de chaque épisode, alors qu’elle nous racontait une histoire qui se terminait toujours par une petite morale, je me souviens à quel point j’étais attentive. J’avais l’impression qu’elle me parlait à moi et qu’elle me donnait des conseils, qu’elle m’enseignait des choses importantes. J’ai rencontré Marie Eykel à mes débuts en télé et je me rappelle avoir été très émue de pouvoir enfin lui parler.

-Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

J’en écoute peu, mais quand je tombe sur une émission jeunesse, je suis surtout impressionnée par le talent d’ici. On fait de belles et bonnes choses au Québec. Iil y a de quoi être fier!