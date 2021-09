Pas d’affichage électoral à Mascouche

Pour des considérations environnementales, les candidats du parti du maire de Mascouche n’apposeront aucune affiche sur les poteaux durant la campagne électorale municipale en cours. Et ils espèrent que les autres politiciens du Québec emboîtent le pas un jour.

«On pense qu’en 2021 les gens ne votent plus pour des pancartes ou des panneaux, mais pour des gens, a expliqué le maire sortant de Mascouche, Guillaume Tremblay, en entrevue téléphonique. Je pense que ça devrait devenir une loi provinciale de dire: ‘’des affiches, on n’a plus besoin de ça.’’»

Il faut d’abord et avant tout penser à l’environnement et à la pollution visuelle, aux dires de M. Tremblay, dont le conseil municipal actuel est composé à 100 % de membres de son équipe.

«Ce n’est pas toujours très beau dans une ville, on vient juste de le vivre avec les élections fédérales, a ajouté celui qui est maire depuis huit ans. Les pancartes sont faites en coroplast, avec du pétrole. C’est très plastique, c’est très polluant.»

Le maire estime qu’une campagne électorale municipale à Mascouche peut entraîner l’installation de 1600 à 2000 pancartes.

«Les gens adhèrent à notre initiative quand on leur dit, a ajouté M. Tremblay. C’est peut-être plus payant politiquement qu’un panneau 4X8 qui dit: ‘’votez pour moi’’, avec ma face dessus.»

Le maire invite aussi ses opposants à faire de même.

Les rares candidats indépendants que nous avons contactés n’ont cependant pas voulu s’exprimer publiquement sur la question.

Après avoir parcouru certains secteurs clés de la ville ces derniers jours, nous n’avons aperçu aucune pancarte de candidats aux élections municipales de novembre prochain qui ont été officiellement déclenchées à travers le Québec le 17 septembre.

Pour ce qui est des pancartes installées durant la récente campagne électorale fédérale, le ministère des Transports du Québec a donné aux partis une limite de 15 jours pour les enlever du paysage.