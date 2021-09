Patrik Laine a tourné la page

Patrik Laine a connu une saison bien en deçà des attentes en 2021, mais le jeune Finlandais estime n’avoir rien à prouver à qui que ce soit.

L’attaquant a amorcé une cinquième campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Jets de Winnipeg au mois de janvier avant d’être échangé en compagnie de Jack Roslovic aux Blue Jackets de Columbus quelques semaines plus tard en retour de Pierre-Luc Dubois et d’un choix de troisième ronde en 2022.

L’athlète de 23 ans a été limité à 12 buts et 24 points en 46 parties tout en montrant un désastreux différentiel de -28. Un rendement bien loin de sa récolte de 44 buts et 70 points en 2017-2018.

«Je ne pense plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit, a-t-il lancé jeudi dernier, selon des propos rapportés par le site officiel de la LNH. Je pense que j'ai déjà prouvé ce que je pouvais faire dans cette ligue en marquant 40 buts. Ce n’est pas une chose ordinaire pour beaucoup de gars dans cette ligue. Je l’ai déjà fait, donc je ne pense plus être dans cette position où je dois prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.»

«Mais je veux toujours être meilleur, a-t-il nuancé. Même si j’avais marqué 70 [buts] l'année dernière, je voudrais quand même être meilleur.»

La plus récente campagne écourtée demeure malgré tout un apprentissage et une expérience bénéfique pour Laine, qui a toutefois indiqué avoir tourné la page sur cette saison plus difficile dès qu’il a déchaussé ses patins après le dernier match.

Il souhaite maintenant se tourner vers la campagne à venir.

«C'était difficile, mais vous ne pouvez plus rien y faire, a-t-il déclaré. Vous savez, en tant qu'athlète, vous traverserez des hauts et des bas. Ce serait assez ennuyeux si vous jouiez bien tout le temps. Vous devez avoir de mauvaises séquences, et même parfois de mauvaises saisons. On ne peut rien y faire. Vous devez être combatif et essayer de vous en sortir.»

«J’ai maintenant 82 opportunités, et j’espère plus, pour bien jouer. Je suis excité à cette perspective.»