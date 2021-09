Saint-Anne-Des-Plaines: un conducteur repose dans un état critique

Un conducteur de 24 ans repose dans un état critique après être entré en collision dans la nuit de samedi à dimanche avec un immeuble à condos de Sainte-Anne-Des-Plaines, dans les Laurentides.

Vers 2h50, le véhicule circulait en direction sud sur la Montée Gagnon et pour une raison qui est encore inconnue, l’engin percute l’immeuble situé au au 33 rue de l’Envol. Quelques minutes plus tard, le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion s’est rendu sur les lieux et ont localisé la voiture lourdement endommagée avec un seul individu à bord. Les pompiers ont été demandés sur les lieux afin de pouvoir désincarcérer le conducteur.

L’homme a été transporté en centre hospitalier pour soigner d’importantes blessures. Son état reste critique, a confirmé la régie policière.

La Montée Gagnon est présentement fermée à toute circulation entre le boulevard Industriel et la Montée Gibson. Un détour a été instauré par la rue des Menuisiers.

Des enquêteurs et un technicien en scène d’accident seront dépêchés sur les lieux pour débuter l’enquête, selon un communiqué du service policier.