«Surprenante» victoire du parti communiste dans la deuxième ville d'Autriche

Une candidate communiste a remporté haut la main dimanche les élections municipales dans la deuxième ville du pays, un exploit «plus que surprenant» selon l'intéressée, dont le parti pèse très peu ailleurs en Autriche.

Le parti communiste autrichien KPÖ est arrivé en tête à Graz, selon les premiers résultats. Sa candidate Elke Kahr (59 ans) a remporté 29,1% des suffrages exprimés (+8,8%), contre 25,7% (-12,1%) pour le conservateur sortant Siegfried Nagl du parti ÖVP, en poste depuis 18 ans, qui a annoncé sa démission.

Ce score n'avait pas été anticipé par les sondages et son «ampleur est plus que surprenante», a réagi Mme Kahr devant des journalistes.

«Certains font des promesses quelques semaines avant les élections. Nous, nous sommes là tous les jours et depuis des années pour les gens, surtout pour les plus démunis», a-t-elle déclaré pour expliquer ce succès.

Deuxième ville d'Autriche avec plus de 220.000 électeurs, Graz offre souvent beaucoup de voix au parti communiste autrichien, une formation sinon quasi-inexistante dans le reste de l'Autriche.

Aux côtés de l'extrême droite et des Verts, le KPÖ participait à la précédente équipe municipale dirigée par les conservateurs et avait deux adjoints, en charge des transports, de la santé et des affaires sociales.

Il n'a pas encore dévoilé avec quelles formations il comptait former une coalition pour gouverner.