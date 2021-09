À propos des valeurs de la foi

Je suis d’accord avec vous quand vous dites à « Âgée mais pas dupe » :« Si vous êtes bien en votre âme et conscience, je ne vois pas de mal à penser comme vous le faites ». Mais je trouverais opportun d’apporter un certain éclairage sur ce que fut vraiment le rôle des communautés religieuses, versus celui du gouvernement fédéral dans l’aventure des pensionnats autochtones.

Ce n’est ni le clergé, ni les communautés religieuses qui ont créé et sous-financé les pensionnats pour autochtones autour de 1890. C’est le gouvernement fédéral, et aucun des premiers ministres suivants n’a cru bon mettre fin à l’expérience avant les années 1990.

Tant bien que mal, des communautés religieuses ont accepté de fournir le personnel nécessaire. Mais elles n’auraient pas dû accepter de travailler dans les conditions définies par le gouvernement fédéral. Il est évident que certains membres de ce personnel n’étaient pas qualifiés pour le travail, bien qu’on puisse légitimement croire que la très grande majorité a exercé ses fonctions avec dévouement et dans un seul but avec la pédagogie du temps: aider ces enfants et non leur nuire.

Il est important de réaliser que pendant la centaine d’années où les pensionnats ont existé, il y a eu plusieurs épidémies, en plus de la tuberculose notamment, qui faisaient aussi desravages. Cette période inclut même la grippe espagnole (1918-19). Dans de telles circonstances, même des membres du personnel et des gens alentours des pensionnats étaient enterrés parmi les enfants décédés.

Notons enfin que le gouvernement ne prévoyait aucun budget pour le rapatriement des corps, l’entretien des cimetières, surtout après la fermeture des pensionnats, ni pour l’envoi de messager pour informer les familles des décès survenus. Ça ne pouvait se faire ni par téléphone ni par courrier puisqu’il faut prendre soin de situer chaque événement dans son contexte historique.

L.-P.

Votre mise au point est on ne peut plus juste, mais il n’en demeure pas moins que l’exercice tragique dont on a découvert l’ampleur s’est produit avec la complicité des communautés religieuses et dans un mutisme inqualifiable de la part de gens qui ne pouvaient ignorer l’injustice faite aux peuples autochtones.