Anderson, Dvorak et Drouin font des flammèches

Les Canadiens de Montréal ont sorti les dents contre les Maples Leafs de Toronto, lundi soir, en l’emportant 5-2 à leur deuxième match préparatoire.

Josh Anderson était particulièrement en forme devant les quelque 7500 partisans présents au Centre Bell. Il a trouvé le fond du filet à deux reprises en avantage numérique en pratiquant un style de jeu nord-sud qui le représente très bien.

Le numéro 17 a d’abord reçu une rondelle à la suite d’une passe ratée de Christian Dvorak et n’a pas perdu de temps à décocher un lancer qui a battu Jack Campbell dans la lucarne, du côté rapproché.

L’attaquant de puissance filait à toute vitesse sur la patinoire tout au long de la rencontre et a gardé la même formule pour son deuxième but. En apercevant le grand écart défensif entre le défenseur Morgan Rielly et lui, il a lancé vivement pour déjouer Petr Mrazek, arrivé en seconde moitié de partie pour les Leafs.

Les compagnons de trio d’Anderson, Jonathan Drouin et Dvorak, se sont également bien démarqués. Dvorak a lui aussi enfilé l’aiguille avec un homme en plus, lui qui a profité d’un enchainement de passes rapides pour déposer le disque dans une cage abandonnée.

2 pour 1 pour Pezzetta!

Michael Pezzetta, un attaquant énergique qui aime distribuer les mises en échec, a marqué les deux dernières réussites du CH. Il a fait dévier un tir du prometteur Jan Mysak, puis a compté dans un filet désert en fin de partie.

Du côté des visiteurs, David Kampf a profité d’une largesse du gardien Kevin Poulin qui lui a offert un but gratuit en sortant de son demi-cercle et lui donnant la rondelle. Ondrej Kase a pour sa part inscrit le deuxième filet des Leafs à la suite d’une longue présence soutenue de son équipe.

Jake Allen a été parfait dans la première moitié du match en arrêtant chacun des 15 tirs dirigés vers lui. Poulin a quant à lui 20 lancers. Le Tricolore a été dominé 37 à 21 au chapitre des tirs au but.

SOMMAIRE

2e période :

01:03 - BUT - Oublié devant le filet, Ondrej Kase porte le pointage à 4-2.

07:21 - BUT - Josh Anderson (encore!) marque son 2e but du match, de nouveau à 5 contre 4, pour redonner trois buts d'avance aux Montréalais.

Martin Chevalier / JdeM

08:45 - BUT - Le gardien Kevin Poulin commet une bourde monumentale devant la cage du CH. David Kampf en profite pour réduire l'écart à 3-1.

10:14 - BUT - Bien placé devant le gardien adverse, Michael Pezzetta fait dévier la rondelle dans le filet et porte ainsi le pointage à 3-0 pour le CH.

Martin Chevalier / JdeM

1re période :

19:55 - Une bataille éclate entre Ben Chiarot et Nick Ritchie à la suite d'une mise en échec par-derrière de la part de Jake Evans.

13:06 - BUT - Le CH double son avance à 2-0 avec un autre but en supériorité numérique. Christian Dvorak complète à merveille le superbe jeu de Jonathan Drouin, Josh Anderson et Joel Armia. Un petit bijou!

Martin Chevalier / JdeM

09:24 - BUT - En supériorité numérique, Josh Anderson ouvre la marque grâce à un tir vif des poignets. 1-0 Montréal. Des aides pour Christian Dvorak et Jonathan Drouin.

04:06 - Jake Allen se dresse devant Ilya Mikheyev. Toujours 0-0.

Formation du CH :

Jonathan Drouin - Christian Dvorak - Josh Anderson

Rafaël Harvey-Pinard - Jake Evans - Joel Armia

Danick Martel - Jean-Sébastien Dea - Jesse Ylönen

Michael Pezzetta - Jan Mysak - Gabriel Bourque

Kaiden Guhle - David Savard

Mattias Norlinder - Ben Chiarot

Corey Schueneman - Chris Wideman

Jake Allen

Kevin Poulin