CH: Chris Wideman veut saisir sa chance

Le défenseur Chris Wideman aimerait bien causer une surprise au camp d’entraînement du Canadien de Montréal, lui qui voit cette opportunité comme une «deuxième chance».

À 31 ans, l’ancien des Sénateurs d’Ottawa est de retour en Amérique du Nord, ayant plutôt évolué en Russie, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), la saison dernière.

«En Russie, je pensais surtout à comment faire pour revenir dans la Ligue nationale de hockey», a avoué le défenseur américain, lundi, en vidéoconférence.

Wideman a certainement su prendre les bons moyens, récoltant 41 points en 59 matchs dans l’uniforme du Torpedo de Nijni Novgorod. Il fut, de très loin, le défenseur le plus productif de son équipe.

«D’être ici et me concentrer sur mon jeu, c’est fantastique, a noté Wideman, à propos de sa présence chez le Canadien. C’est l’une des plus grandes organisations, tous sports confondus.»

«Je dois prendre chaque jour, comme le dernier, a ajouté le défenseur. Je donne le maximum au niveau de l’effort et je suis concentré au maximum.»

Outre son séjour chez les Sénateurs, entre 2015 et 2018, Wideman a aussi joué brièvement avec les Oilers d’Edmonton et les Panthers de la Floride. Il totalise 181 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey, en saison régulière. Le défenseur a également pris part à 15 rencontres éliminatoires avec les Sénateurs en 2017.