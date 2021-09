«Chaos»: les failles de Lysandre Ménard

Elle incarne une jeune femme forte et ambitieuse dans la série «Chaos», mais Lysandre Ménard n’en demeure pas moins une comédienne remplie de failles et de questionnements. Elle reconnaît d’ailleurs que, durant le tournage, ce rôle lui a apporté beaucoup de liberté.

Victime de l’explosion dans la salle de spectacle, mais aussi d’une trahison amoureuse, le personnage de Lysandre Ménard ne montre toutefois jamais sa vulnérabilité. «C’est ce qui fait qu’elle va casser par en dedans, a analysé la comédienne en entrevue. Sa quête principale va être maintenant de recoller les morceaux du puzzle. Au-delà de sa peine, il faut qu’elle comprenne ce qui s’est passé, c’est ce qui va la tenir en haleine et lui donner une raison de survivre. Il lui faut aller au bout de cette histoire.»

Lysandre et Eugénie ont plusieurs points communs, dont celui d’avoir fait des études supérieures en musique, et d’être d’excellente pianiste. La comédienne s’est servie de cette expérience, mais en l’amenant ailleurs. «J’avais une rigidité supplémentaire, alors que le personnage se permet une liberté et une légèreté. J’apprends beaucoup en la jouant. Je remarque aussi des choses que j’aurais peut-être eu intérêt à me dire moi-même quand je le vivais. Eugénie est très libre et forte.»

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

Se servir de la musique pour sublimer sa souffrance est aussi quelque chose que la comédienne a expérimenté. «On joue dans toutes sortes de circonstances, des moments où on a plus envie que d’autres. J’ai déjà pensé que mes émotions devaient passer dans la pièce que je jouais, et ça donne des résultats étonnants. C’est très salvateur, une échappatoire puissante et un catalyseur d’émotion très fort. Pour moi, cette libération est aussi passée par le jeu durant le tournage.»

Un album personnel

Dans les projets de Lysandre Ménard figure la sortie d’un album de ses propres compositions, dans un style différent du classique. «Ça va être un album très collaboratif, qui sera dédié aux femmes qui m’ont inspiré, comme des personnes de ma famille, vivantes ou décédées, ou encore des autrices comme Sylvia Plath, par exemple qui a ouvert un chemin de création pour moi.» L’album devrait être disponible au courant de 2022.

Son choix de délaisser le monde du classique a été murement réfléchi. «Je me mettais énormément de pression à tel point que j’ai dû partir. Je suis allé habiter en Angleterre parce que ce stress n’était plus viable pour moi, autant mentalement que physiquement. Je suis allé me reconstruire là-bas pour retrouver mes bases. Je suis finalement revenue avec plus de légèreté, de lumière et de force. C’est ce que je suis allé chercher en m’éloignant de toutes sortes de conflits que je vivais ici.»

L’autre projet de Lysandre Ménard est également l’écriture d’une websérie dont elle a eu l’idée. «Ça s’appelle «Symphonie pathétique» et c’est une comédie absurde qui tourne autour de deux jeunes musiciennes, une chanteuse d’opéra (Daphnée Côté-Hallé), et une pianiste. C’est un ton super décalé. On a déjà déposé le projet pour le financement. Jouer la comédie va me faire un bien immense. Juste de l’écrire, ça me libère, ça me fait du bien.»