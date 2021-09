Facebook annonce «mettre sur pause» le développement d'une version d'Instagram pour les enfants

NEW YORK, États-Unis | Facebook a annoncé lundi « mettre sur pause » son travail sur une version d’Instagram pour les moins de 13 ans, afin de répondre aux critiques émises avant même son lancement au nom de la santé mentale des enfants.

Le groupe de Mark Zuckerberg souhaite prendre plus de temps « pour travailler avec les parents, les experts et les décideurs politiques afin de démontrer la valeur et la nécessité de ce produit », explique l’entreprise dans un message sur son blogue.

