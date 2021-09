La douce poésie des antivax

Aujourd’hui, pour vous montrer la profondeur de la réflexion des antivax, je vous offre un florilège des messages qu’ils m’envoient.

Ainsi, vous pourrez, vous aussi, profiter de leur savoir et de leur intelligence...

Chanceux !

P.S. : je n’ai pas corrigé leurs fautes afin que vous puissiez savourer pleinement leurs talents littéraires.

CHIEUX ET RAPACE

« Ces pas a cause que ont veut pas un coliss de vaccin qui et en étude jusqu’à 2023 qu’on et des complotiste mon criss de retarder de marde de coliss »

« Nous savons tous que Martineau est un chieux ! Il doit prendre sa douche avec des swim aid !!! »

« Martineau, si j’étais ta mère ou ton père, je serais gênée... T’es un grand malade... »

« Des raisins de ton espèce à appuyé ce gouvernement de marde depuis le début et a cru à toutes leurs mensonges! ENDURE!!! »

« T’es bon pour un autre défi 28 jours de chroniques lèche gouvernement. PKP va bien te récompenser. »

« J’espère pour vous que le chèque de Legault est gros parce que vous touchés le fond du baril »

« Arrête donc Martineau ça commence à être gênant tout le monde sait que votre journal est subventionné par le gouvernement pour dire des conneries comme ça vous êtes ridicule »

« Comme d’habitude encore de la propagante pour faire peur au monde pour obliger insidieusement à se faire vacciner. Maudite rapace. »

VIDANGE, CAVE ET RETARDÉ

« Propagrandeur Martineau colabos.....combien y te mettre dans la titte enveloppe brune.... »

« Tes un vrai imbecile toi un danger pour la population j’espère que la retraite sera pour bientôt pour toi vidange »

« Martineau ainsi que tout les médias sont des fonctionnaires car ils reçoivent tous des subventions, même Péladeau. Les journaux et les médias coulait à pic en 2020 et ils ont remonté la pente grâce à l’insistance du «danger» de ce virus »

« 26e enfants a mourire du vaxx expérimentale au Québec seulement. Combien de publication as tu faite là dessus ? »

« Toi le cave a Martineau tu peux bin écrire ce que tu veux mais tu ne parleras pas des infarctus lié au vaccin »

WOKE, MALADE ET POURRITURE

« Richard tu deviens woke ou quoi? Liberté de choix. My body my choice. »

« Martineau va te faire soigné sa presse »

« Lâchez les anti-vaccins. C’est leur droit, leur décision. Il est vraiment temps de vous occuper pour finir vos obsessions maladives... »

« Est-ce qu’il peut y avoir une Loi qui INTERDIT TOUTES PROPAGANDES sur les Vaccins dans les écoles, fait par le Personnel et le Gouvernement??

Un Vaccin EXPÉRIMENTAL DONT LES EFFETS SECONDAIRES, NE SONT PAS RÉPERTORIÉS.

Quel Mauvais Parents, vous faîtes!!! »

« Le vaccin COVID-19 tue plus de personnes qu’il n’en sauve »

« Commences donc par fermer ta grande gueule. »

« T’as affaire à des gens plus intelligents que toi... Laisses les adultes discuter entre-eux et va chercher ton hochet. »

« Martineau qui était pour la liberté d’expression de tous est finalement devenu plus à gauche que la gauche et un p’tit peu woke en plus! »

CONCLUSION

« Martineau tu es une pouriture qui veut juste garder sa job... tu es un dechet de la Société pi tu te croit superieur.. ta place est en dessous des egouts »